Михалков предложил свою версию того, почему Япония переживает катастрофу

Режиссер Никита Михалков считает, что в случившихся стихийных бедствиях виноваты сами японцы. Нашествие на Японию землетрясения и цунами, считает мастер, – это гнев Божий.



Михалков заявил в Доме кино: "Дело не в том, что у людей там нет веры, а в том, что в душе у них – безбожье. Они ведут себя так, будто забывают, что кроме них живет еще кто-то на земле. И именно это, а также постоянное унижение всего, что их окружает, привело к тому, что Бог не выдерживает и думает: "Люди, что же Вы делаете?" И в ответ на их поступки посылает им ужасающие землетрясение в дополнении с разрушительным цунами".