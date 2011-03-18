Кира Найтли и Джуд Лоу будут сниматься в экранизации "Анны Карениной"
18 марта 2011, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Голливудские актеры Кира Найтли ("Пираты Карибского моря") и Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли") приглашены сыграть главные роли в американской экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина".
Первой согласие сниматься высказала Кира Найтли. Она сыграет Анну Каренину. Также в картину приглашен актер Аарон Джонсон. Снимать кино будет режиссер Джо Райт, известный по фильму "Искупление".
Сыграет ли Лоу супруга Анны, а Джонсон – ее возлюбленного, или же все будет с точностью до наоборот - пока неизвестно.