Голливудские актеры Кира Найтли ("Пираты Карибского моря") и Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли") приглашены сыграть главные роли в американской экранизации романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Первой согласие сниматься высказала Кира Найтли. Она сыграет Анну Каренину. Также в картину приглашен актер Аарон Джонсон. Снимать кино будет режиссер Джо Райт, известный по фильму "Искупление".

Сыграет ли Лоу супруга Анны, а Джонсон – ее возлюбленного, или же все будет с точностью до наоборот - пока неизвестно.

Роман Льва Толстого экранизирован уже не менее 30 раз, а роль Карениной играли такие звезды как Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо, Татьяна Самойлова и Алла Тарасова.