В Москве начинаются работы по исследованию фасадов Центрального магазин "Детский мир" на Лубянской площади. Их проводит компания-инвестор проекта реконструкции здания.



Накануне власти Москвы продлили сроки реконструкции "Детского мира" до 2013 года. Вокруг всего здания универмага будут установлены строительные леса. Процесс исследования фасадов займет у реставраторов более полугода. Об этом сообщает Вести.ру. Результаты, полученные в ходе исследования, лягут в основу рабочего проекта по реставрации фасадов Центрального "Детского мира". Исследовать здание будут под авторским надзором реставрационной мастерской, которую возглавляет архитектор высшей категории Министерства культуры РФ, государственный эксперт, доцент кафедры архитектуры РАЖВиЗ им. Глазунова Лариса Лазарева.