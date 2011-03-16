В Москве появится памятник Петру Столыпину

В Москве появится памятник видному государственному деятелю России Петру Столыпину. Место размещения памятника пока не определено. Не ясно и за чей счет он будет возведен.

Идея создания памятника была одобрена на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Председатель комиссии Лев Лавренов отметил: "Я думаю, что возражений против установки такого памятника ни у кого не будет". В 2012 году со дня рождения Петра Столыпина исполнится 150 лет, передает Вести.ру.



Пётр Аркадьевич Столыпин Вошёл в историю как блестящий оратор, человек, подавивший революцию 1905—1907 годов, реформатор. В 1906 году император предложил Столыпину пост министра внутренних дел. Вскоре вместе с Государственной думой I созыва было распущено и правительство. Столыпин был назначен новым премьер-министром.