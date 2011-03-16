Прощание в Виталием Вульфом сегодня начнется в 11 часов в Большом зале ЦДЛ

В Москве сегодня прощание с телеведущим, главным редактором радиостанции "Культура", писателем, искусствоведом Виталием Вульфом начнется в 11 часов. Гражданская панихида пройдет в Большом зале Центрального дома литераторов (ул. Б. Никитская, д. 53) .

Виталий Вульф будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, известный телеведущий скончался вечером в воскресенье на 81-м году жизни.

Виталий Яковлевич Вульф - заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Национальных премий "ТЭФИ" и "Радиомания", награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III и VI степеней.



Вульф родился 23 мая 1930 года в Баку. Окончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова.



Главной любовью Виталия Вульфа всегда был театр. В 1989 году он защитил докторскую диссертацию на тему "Американский театр 70-х годов и общественно-политическая реальность". В 90-е преподавал на театральном факультете Нью-Йоркского университета.

Хорошо известны книги писателя Вульфа "От Бродвея немного в сторону", "Идолы, звезды, люди", "Театральный дождь". Он занимался переводами англо-американской драматургии. Пьесы Теннесси Уильямса, Юджина, О'Нила, Эдварда Олби и Сомерсета Моэма в переводе Вульфа идут на сценах Театра имени Маяковского, Театра имени Моссовета, "Современника" и Малого театра.



В ноябре 1990 года Виталий Вульф впервые появился на телеэкране. С сентября 1994 года начала выходить его программа "Серебряный шар" (с 2004 года - "Мой серебряный шар" на телеканале "Россия").



