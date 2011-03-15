Режиссер Стивен Содерберг объявил о завершении карьеры

Голливудский режиссер Стивен Содерберг, известный своим нерядовым подходом к кино, объявил о намерении завершить карьеру, сообщают американские СМИ. Содерберг пояснил, что более не получает удовольствия от процесса съемок и уступает свое место тем, кто испытывает «прилив энтузиазма» каждый раз, когда приезжает на съемочную площадку.



Работу над двумя своими фильмами, в которых сейчас снимаются Мэтт Дэймон, Майкл Дуглас и Джордж Клуни, Соберберг все же закончит.



Содерберг - лауреат премии «Оскар» за фильм «Траффик» и обладатель «Золотой пальмовой ветви» за «Секс, ложь и видео», он автор фильмов «Эрин Брокович», «Царь горы», трилогии о «друзьях Оушена» и других.