"Мать Иисуса"" - так называется одна из самых неизвестных пьес А. Володина, великого и прославленного драматурга. "Об одно это название сломано немало копий, уж слишком опасной кажется сама эта тема. Но в тот момент, когда в поиске совсем других володинских строк я прошелся глазами по первой странице этой пьесы, я понял, что обречен на постановку," - рассказал "Аргументам.ру" Артем Назаров - режиссер-постановщик спектакля.

Пьесы драматурга Володина обыкновенно приземленны и очень доступны для понимания и постановки и ставить его принято в этаком «кухонном» варианте, но, как пьеса «Мать Иисуса» выделяется на фоне всех произведений Володина, так и спектакль выделяется на фоне драматических постановок московских театров. Премьера спектакля состоится 30 марта в 19.00 в Театре Владимира Назарова.

Спектакль решен в нарочито «евангельском» стиле – декорации, костюмы и, главное, музыка отсылают нас на две тысячи лет назад. Те музыкальные произведения, которые исполняются на сцене, звучат на просторах России впервые. Но несмотря на все это спектакль остается пронзительно современным. «Мать Иисуса» перекидывает мостик к сердцу каждого зрителя , ведь верить – это как раз очень просто.

Щемящая история матери, щемящая история всех на свете матерей. В Марии так же полно воплощено понятие матери и все на свете матери, как в Ииисусе понятие сына и все на свете сыновья.

"Я просто хочу выстроить маленький и уютный памятник тем матерям, которые прийдут в зал и тем, которых все мы помним и знаем, тем, которые всегда ждут своих сыновей," - добавляет Артем Назаров.