В Москве умер известный режиссер Булат Мансуров

В Москве сегодня скончался народный артист России, известный режиссер Булат Мансуров. Он умер на 74-м году жизни в Боткинской больнице. В Гильдии кинорежиссеров России подтвердили смерть Мансурова.

Режиссер, сценарист, артист, преподаватель Булат Мансуров родился в Чарджоу в Туркменистане в 1937 году. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа. Его считали специалистом в жанре исторического кино. Первый фильм "Состязание" Мансуров снял в 1963 году и продолжал работать практически до последних дней своей жизни. Последний фильм "Сага древних булгар: Сказание Ольги Святой" вышел в 2005 году.

С 1992 года Булат Мансуров - президент Международного Общественного Фонда развития киношкол им. С. М. Эйзенштейна. Вице-президент Гильдии кинорежиссеров РФ со времени ее организации. Академик Национальной Академии кинематографических искусств и наук России, Российской Академии кинематографических искусств ("Ника").