В Петербурге сегодня вручат премию имени Андрея Миронова «Фигаро»

В Петербурге в театре «Русская антреприза» сегодня, 8 марта, впервые вручат Национальную актерскую премию имени Андрея Миронова.

В номинации «За служение театральному Отечеству» наградят дочь артиста, Марию Миронову, актера-однофамильца Евгения Миронова, Валентина Гафта, Юрия Яковлева, Николая Караченцова и Светлану Крючкову, сообщает Петербург Сегодня.

Среди кандидатов на награду «За блистательное исполнение ролей на театральной сцене в 2008-2010 годах» - Сергей Дьячков, Сергей Барковский, Нелли Попова.

Три специальных приза за вклад в отечественную культуру, учрежденных по инициативе директора «Русской антрепризы» Рудольфа Фурманова и петербургского Комитета по культуре, получат писатель Даниил Гранин, театровед Алексей Бартошевич и театровед и театральный критикритик Татьяна Москвина.

Каждому из лауреатов будет вручена статуэтка Миронова-Фигаро, изготовленная на Императорском фарфоровом заводе.

Церемония приурочена ко дню рождения актера. 7 марта Андрею Миронову исполнилось бы 70 лет. Андрей родился 7 марта 1941 года, в родильном доме имени Грауэрмана, в семье известных эстрадных артистов Александра Семёновича Менакера и Марии Владимировны Мироновой. Однако родители указали в качестве даты рождения 8 марта. На тему этой даты родители даже исполнили репризу: «Андрей — подарок женщинам в Женский день 8 марта».

Миронов, однако, дожил лишь до 46 лет. 14 августа, во время гастролей театра в Риге, на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», не доиграв последнюю сцену, он потерял сознание, исполняя роль Фигаро. 16 августа 1987 года Андрей Миронов скончался.