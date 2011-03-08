Чарли Шин уволен за наркотики и антисемитизм

В США уволен самый высокооплачиваемый в мире актер на телевидении Чарли Шин. Голливудская студия Warner Brothers объявила о решении немедленно разорвать контракт, когда Чарли Шин публично назвал продюсера многосерийной ленты Чака Лорри "глупым человечком".

45-летний актер был занят в съемках популярнейшего в Соединенных Штатах телесериала "Два с половиной мужчины". За один 22-минутый эпизод в сериале Шин получал около $2 млн, о чем он сам подтвердил.

В пресс-релизе студии Warner Brothers говорится, что Чарли Шин совершил уголовное преступление, не желает проходить лечение от наркозависимости, постоянно участвует в дебошах, и в неприемлемых терминах публично раскритиковал продюсера сериала. "Данное решение вступает в силу немедленно", - уточнила студия в официальном заявлении.

Примерно неделю назад Чарли Шин установил сразу два мировых рекорда - по размеру гонораров на телевидении и по уровню популярности в Интернете. Блог актера в социальной сети Twitter менее чем за одну неделю посетили два миллиона пользователей.