//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 24.08 18:40 Супруга Петра Мамонова рассказала о его состоянии
- 24.08 16:18 В Москве похоронили актрису Александру Назарову
- 24.08 13:26 Умер народный артист России Виталий Логвиновский
- 23.08 18:06 Вдова Хворостовского вновь призналась в вечной любви к мужу
- Тамара Глоба взбудоражила Россию предсказанием
- Культура / Все новости >>
//Культура
Чарли Шин уволен за наркотики и антисемитизм
8 марта 2011, 08:00 [ «Аргументы Недели» ]
В США уволен самый высокооплачиваемый в мире актер на телевидении Чарли Шин. Голливудская студия Warner Brothers объявила о решении немедленно разорвать контракт, когда Чарли Шин публично назвал продюсера многосерийной ленты Чака Лорри "глупым человечком".
45-летний актер был занят в съемках популярнейшего в Соединенных Штатах телесериала "Два с половиной мужчины". За один 22-минутый эпизод в сериале Шин получал около $2 млн, о чем он сам подтвердил.
В пресс-релизе студии Warner Brothers говорится, что Чарли Шин совершил уголовное преступление, не желает проходить лечение от наркозависимости, постоянно участвует в дебошах, и в неприемлемых терминах публично раскритиковал продюсера сериала. "Данное решение вступает в силу немедленно", - уточнила студия в официальном заявлении.
Примерно неделю назад Чарли Шин установил сразу два мировых рекорда - по размеру гонораров на телевидении и по уровню популярности в Интернете. Блог актера в социальной сети Twitter менее чем за одну неделю посетили два миллиона пользователей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//В мире
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
Пенсионерка скончалась у больницы в Севастополе, не дождавшись помощи врачей
//В мире
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//В мире
Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
//Новости партнеров
//В мире
Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//В мире
В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн
//Новости СМИ2
//Общество
Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Общество
//Новости МирТесен
Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность
//В мире
Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев
//В мире
Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации
После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик