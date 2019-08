Певец Алексей Воробьев представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2011". Артист на конкурсе в немецком городе Дюссельдорф исполнит песню "Get You".



Первый канал определился с заявкой на участие в конкурсе песни "Евровидение-2011". Впервые композиция "Get You" будет представлена зрителям 12 марта на премьере проекта "Фабрика звезд. Возвращение", где станет специальным номером телешоу.

Ранее главный продюсер канала "Россия-1" Геннадий Гохштейн сообщил, что , возможно, на предстоящем "Евровидении" выступит группа "Бурановские бабушки".