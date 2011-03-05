Ресин: Комиссия ЮНЕСКО одобрила реставрационные работы в Большом театре

Реставрация Большого театра в Москве не вызывает нареканий у ЮНЕСКО. По словам первого заместителя мэра Владимира Ресина, комиссия ЮНЕСКО одобрила реконструкцию театра. "Серьезная комиссия ЮНЕСКО, которая принимала у нас законченные работы по Большому театру, их одобрила", - цитирует Ресина РИА Новости. Окончательный отчет ЮНЕСКО еще не готов и будет доступен не ранее конца марта. В июле 2011 года комиссия должна будет вернуться в Большой театр, на этот раз "для приема акустики".