Дом книги «Молодая гвардия» приглашает на встречу с Андреем Ястребовым

В Москве в Доме книги «Молодая гвардия» 5 марта в 17.30 Андрей Ястребов презентует новую книгу «Наблюдая за женщинами».

Когда мужчина встречает женщину, жизнь приобретает смысл, который называется любовью. Мир - это место, откуда мужчина возвращается, только домой. К своей женщине. Пусть станет ярче Бетховен, усилится Моцарт, выкричится, наконец, Мунк, пусть...

Все они - о любви к женщине. Возьми псевдоним, скройся в лесу, спрячься в горах - ничего не выйдет. Судьба все равно тебя отловит, свяжет руки, засадит в ящик с дырочками для воздуха и этапирует в нужном направлении. Прибудешь ты вовремя, чтобы встретиться со своей женщиной.