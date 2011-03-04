Известный британский музыкант Фил Коллинз уходит из шоу-бизнеса

Звезда мировой сцены - британский музыкант Фил Коллинз - уходит на покой, музыкант заявил, что проблемы со здоровьем не дают ему играть на ударной установке и теперь он займется воспитанием детей.

Часть интервью Фила Коллинза, которое он дал британскому СМИ, публикует РИА Новости: "Пора мне остановиться. Я смотрю на свои призы с MTV и не понимаю, как я могу оставаться в этом бизнесе. Я не имею с этим миром ничего общего и не думаю, что по мне кто-нибудь станет скучать. А сам я буду только счастлив, если вычеркну себя из сценария. Отправлюсь на загадочную велосипедную прогулку и не вернусь - получится отличный финал, верно?", - приводит издание слова Коллинза.



У 60-летнего музыканта, начинавшего в Genesis ударником, некоторое время назад начались проблемы со слухом, а из-за поврежденных нервов обеих рук он может играть на ударной установке, только примотав палочки к рукам.