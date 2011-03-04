Актрисе Жа Жа Габор могут ампутировать вторую ногу

В пятницу из больницы выпишут голливудскую актрису Жа Жа Габор, перенесшую в январе операцию по ампутации правой ноги. Жа Жа Габор была повторно госпитализирована в среду, 2 марта, из-за внезапной остановки кровообращения в левой ноге, сообщают западные СМИ.



Медики считают, что необходимо актрисе ампутировать вторую ногу, однако сама Габор не дает согласие на данную операцию



Правая нога актрисы была ампутирована после того, как медики диагностировали гангрену после операции по замещению тазобедренного сустава в июле 2010 года. Габор 6 февраля исполнилось 94 года.