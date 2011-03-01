РПЦ выбрала правильный вариант версии сказки Пушкина о Балде

"Обновленный" вариант сказки поэта Александра Пушкина «О попе и о работнике его Балде» издан в Армавире: автором идеи "обновления" стал священник городского Свято-Троицкого собора отец Павел.

Священник выяснил, что сказку Пушкина не издавали при жизни поэта, после кончины Пушкина публиковать произведения передали Василию Жуковскому. Из религиозных соображений, якобы, Жуковский заменил в сказке попа на купца, и в таком виде сказку издавали до 1917 года. В советское время ей вернули первоначальный текст.



Армавирские священники считают, что Пушкин был верующим человеком и высмеять служителей церкви не мог. По их мнению, он не собирался издавать сказку, записанную со слов няни, поэтому основной должна быть версия Жуковского.

В пресс-службе Русской православной церкви прокомментировали альтернативный вариант сказки Пушкина «О попе и работнике его Балде». В нем поп как персонаж отсутствует. Все пороки приписаны главным предпринимателям того времени - купцам.



Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси протоиерей Владимир Вигилянский заявил, со своей стороны, что переиздание сказки Пушкина является вкладом в изучение и популяризацию наследия поэта.