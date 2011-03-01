Медведев поздравил Государственный хор имени М.Е.Пятницкого со 100-летием

Президент России Дмитрий Медведев поздравил Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого со 100-летием со дня образования, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме президента, в частности, говорится:

«Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием со дня образования вашего прославленного коллектива.

Созданный выдающимся исследователем русского фольклора М.Е.Пятницким, он объединил талантливых певцов, музыкантов и танцоров. Коллектив, по праву носящий звание народного, покорил самые престижные сцены мира и многое сделал для популяризации богатейшего культурного наследия России.

Отрадно, что и сегодня Вы постоянно расширяете концертный репертуар, совершенствуете свое мастерство, а число поклонников вашего творчества растёт не только в нашей стране, но и за её пределами».