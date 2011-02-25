"Культурные столицы Содружества"- наиболее яркий гуманитарный проект СНГ

"Культурные столицы Содружества" являются наиболее ярким проектом в области гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве, родившимся за последний год. Об этом заявил 24 февраля заместитель

начальника отдела СНГ Министерства культуры Российской Федерации Максим Устинов в беседе с нашим корреспондентом.

По его мнению, в целом данное мероприятие является очень знаковым, говорящим о том, что культурное сотрудничество на постсоветском пространстве реально получило новый импульс.

В нынешнем году, напомнил Максим Устинов, пилотными культурными

столицами Содружества являются Ульяновск и Гомель, и начиная с 12-го

года, в соответствии с разработанным Положением, Армения и Азербайджан

будут выдвигать свои города на то, чтобы им придали статус культурных

столиц (и далее- по алфавиту- ред.).

Сама идея придания тому или иному городу статуса культурной столицы

Содружества, по мнению эксперта, предполагает концентрацию ресурсов-

человеческих, инфраструктурных и культурных, которые будут сосредоточены

в этих столицах.

"То есть, мы будем лицезреть демонстрацию лучших форм культурного

самовыражения государств-участников СНГ",- отметил Максим Устинов.

"Это мероприятие, первое в своем роде, направлено на сплочение работы

Министерств культуры СНГ",- добавил он.

По сообщению пресс-службы Исполкома СНГ, связи с объявлением 2011 года

Годом историко-культурного наследия в Содружестве Независимых Государств

на состоявшемся 19 ноября в Санкт-Петербурге заседании Совета глав

правительств СНГ принято решение поддержать инициативу Совета по

гуманитарному сотрудничеству, Совета по культурному сотрудничеству и

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –

участников СНГ о подготовке Межгосударственной программы «Культурные

столицы Содружества».

Целями проекта являются объединение культурных потенциалов и расширение

культурных связей между странами Содружества, их дальнейшая интеграция,

создание благоприятного климата для экономического и политического

сотрудничества, развитие и продвижение отдельных городов и стран,

повышение статуса Содружества на международной арене, содействие

межкультурному диалогу.

Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» будет

реализовываться поочередно в каждом из государств – участников СНГ в

соответствии с алфавитным порядком названий государств. Для этого

ежегодно в двух государствах – участниках СНГ будут проводиться конкурсы

городов на право получения статуса «Культурная столица Содружества». По

итогам конкурса в каждом из двух государств – участников СНГ будет

выбран один город – «Культурная столица Содружества». Отбор проектов,

составляющих содержательное наполнение Программы, осуществляется на

конкурсной основе. Предполагается, что этот порядок вступит в силу с

2012 года.

Для эффективной реализации Программы планируется создать

Межгосударственный совет Межгосударственной программы «Культурные

столицы Содружества», который будет осуществлять коллегиальное

стратегическое управление Программой, обеспечивать ее высокий

общественный статус и преемственность в реализации.