"Культурные столицы Содружества"- наиболее яркий гуманитарный проект СНГ
25 февраля 2011, 08:56 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
"Культурные столицы Содружества" являются наиболее ярким проектом в области гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве, родившимся за последний год. Об этом заявил 24 февраля заместитель
начальника отдела СНГ Министерства культуры Российской Федерации Максим Устинов в беседе с нашим корреспондентом.
По его мнению, в целом данное мероприятие является очень знаковым, говорящим о том, что культурное сотрудничество на постсоветском пространстве реально получило новый импульс.
В нынешнем году, напомнил Максим Устинов, пилотными культурными
столицами Содружества являются Ульяновск и Гомель, и начиная с 12-го
года, в соответствии с разработанным Положением, Армения и Азербайджан
будут выдвигать свои города на то, чтобы им придали статус культурных
столиц (и далее- по алфавиту- ред.).
Сама идея придания тому или иному городу статуса культурной столицы
Содружества, по мнению эксперта, предполагает концентрацию ресурсов-
человеческих, инфраструктурных и культурных, которые будут сосредоточены
в этих столицах.
"То есть, мы будем лицезреть демонстрацию лучших форм культурного
самовыражения государств-участников СНГ",- отметил Максим Устинов.
"Это мероприятие, первое в своем роде, направлено на сплочение работы
Министерств культуры СНГ",- добавил он.
По сообщению пресс-службы Исполкома СНГ, связи с объявлением 2011 года
Годом историко-культурного наследия в Содружестве Независимых Государств
на состоявшемся 19 ноября в Санкт-Петербурге заседании Совета глав
правительств СНГ принято решение поддержать инициативу Совета по
гуманитарному сотрудничеству, Совета по культурному сотрудничеству и
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств –
участников СНГ о подготовке Межгосударственной программы «Культурные
столицы Содружества».
Целями проекта являются объединение культурных потенциалов и расширение
культурных связей между странами Содружества, их дальнейшая интеграция,
создание благоприятного климата для экономического и политического
сотрудничества, развитие и продвижение отдельных городов и стран,
повышение статуса Содружества на международной арене, содействие
межкультурному диалогу.
Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» будет
реализовываться поочередно в каждом из государств – участников СНГ в
соответствии с алфавитным порядком названий государств. Для этого
ежегодно в двух государствах – участниках СНГ будут проводиться конкурсы
городов на право получения статуса «Культурная столица Содружества». По
итогам конкурса в каждом из двух государств – участников СНГ будет
выбран один город – «Культурная столица Содружества». Отбор проектов,
составляющих содержательное наполнение Программы, осуществляется на
конкурсной основе. Предполагается, что этот порядок вступит в силу с
2012 года.
Для эффективной реализации Программы планируется создать
Межгосударственный совет Межгосударственной программы «Культурные
столицы Содружества», который будет осуществлять коллегиальное
стратегическое управление Программой, обеспечивать ее высокий
общественный статус и преемственность в реализации.