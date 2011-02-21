Евгений Марчелли возглавил театр Драмы имени Волкова в Ярославле

Режиссер Евгений Марчелли возглавил Академический театр имени Федора Волкова в Ярославле. Труппе Ярославского театра новый художественный руководитель будет представлен во вторник, 22 февраля.

Евгений Марчелли в 2006 году стал лауреатом театральной премии "Золотая маска". Он учился в Ярославле. Три его постановки ("Дачники", "Три сестры", "Вишневый сад") в разные годы также были номинированы на "Золотую маску".

Марчелли руководил "Тильзит-театром" в Советске в Калининградской области, Омским и Калининградским театрами драмы.

С 2009 года пост худрука театра мени Волкова занимал режиссер и актер Сергей Пускепалис. Он получил известность как исполнитель главных ролей в фильмах Алексея Попогребского "Простые вещи" и "Как я провел этим летом".

На прошлой неделе Пускепалис объявил о своем уходе вслед за директором театра Борисом Мездричем. Мездрич решил вернуться из Ярославля в Новосибирск. О планах Пускепалиса - неизвестно.