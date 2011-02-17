Актриса Людмила Гурченко идет на поправку после проведенной операции. Супруг актрисы Сергей Сенин опроверг информацию, что у нее якобы перелом шейки бедра. По словам Сенина - диагноз, который поставили врачи - перелом бедра.

"Чувствует себя Людмила Марковна сейчас хорошо, уже сидела на кровати", - сказал супруг Гурченко РИА Новости.

Людмила Гурченко была госпитализирована в начале недели с травмой ноги. Она поскользнулась на улице около своего дома, упала и повредила бедро. Пока неизвестно, когда актриса будет выписана домой.