День визуальных искусст на Зимнем фестивале Юрия Башмета

11 февраля в Сочи стал одним из самых насыщенных дней Зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи и примерил на себя новые технологии в системах коммуникации.

Восьмой день фестиваля прошёл под флагом визуальных искусств - к ретроспективе фильмов Карлоса Сауры прибавился однодневный фестиваль анимационных фильмов Linoleum. В Москве он проходит каждый год, постоянно трансформируясь - был фестивалем "альтернативной анимации", затем "экспериментальной", позже "актуальной анимации и медиаискусства". В Сочи Linoleum открылся стороной, привычной для жанра: мультфильмы для детей.

Большая часть анимационных фильмов, которые представили на фестивале, была показана в России впервые. В этом сочинский фест ещё раз подтвердил заявленный тренд - показывать то, что обойдено вниманием, с чем у нас пока ещё мало знакомы или незнакомы вовсе. Фильмы, о тобранные для программы, показывают широкую палитру современных идей и течений в анимации, а их авторы из разных уголков мира - Америка, Англия, Корея, Израиль, Аргентина, Франция, Германия, Испания. Многие работы, вошедшие в эту программу, являются призерами международных фестивалей. Темы сюжетов при всём их разнообразии просты: дружба, поддержка, взаимопонимание и терпимость, возможность перенимать опыт у других и принимать людей такими, какие они есть.

В это же время в сочинском училище искусств проходили мастер-классы музыкантов ансамбля "Солисты Москвы", ставшие уже традиционными. Скрипачи и виолончелисты занимались со студентами, причём с некоторыми уже не первый год, имея возможность наблюдать творческий рост. Эти занятия обогащают всех - и молодых сочинских музыкантов, и их сочинских же педагогов, которые наблюдали за работой именитых коллег, активно концертирующих столичных артистов прославленного коллектива.

Мастер-класс дал и сам маэстро Башмет - в 15.00 в Органном зале Сочи, который соседствует с училищем искусств. Он начался как творческая встреча, причём с участием нескольких городов - одновременно телемост связал Сочи с Ярославлем, Новокуйбышевском и Пермью. Это города, где Юрия Башмета знают очень хорошо - в Ярославле проходит весенний фестиваль его имени, в Новокуйбышевске именем Башмета названа музыкальная школа, которую знаменитый музыкант много лет курирует, в Перми у коллектива есть свой постоянный абонемент. Благодаря технической поддержке "Ростелекома", выступившего телекоммуникационным партнёром, люди из этих городов могли видеть сцену и зал Органного зала С очи, задавать вопросы и получать ответы на них, беседуя в реальном времени. Вопросов из каждого города было много, но активный диалог сменился практической целью телемоста - Юрий Башмет дал музыкальный мастер-класс, который также могли наблюдать в разных городах.

Концертная программа вечера была продолжена также в Органном зале - это был единственный вечер многодневного концертного марафона без традиционных выступлений в Зимнем театре. После мастер-классов её продолжили музыканты коллектива "Солисты Москвы" скрипачи Степан Якович и Сергей Ломовский, альтистка Нина Мачарадзе, виолончелисты Николай Солонович и Алексей Найдёнов, Максим Хлопьев (контрабас) и Игорь Зубов (ударные). Солировали Юрий Башмет, пианистка Ксения Башмет и виолончелист Александр Бузлов. Мужественная Алёна Баева, которую, как и самого Юрия Башмета, все эти дни не отпускала острая простуда, не смотря на уговоры, также не оставляла сцену. В концерте прозвучали произведения Россини, Моцарта, Шуберта, Бартока, а также "Spasimo" нашего современника Джованни Солима - итальянского композитора, который бы участником нынешнего фестиваля.

А поздним вечером в Зимнем театре Сочи показом киноленты "Я, Дон Жуан", завершилась ретроспектива фильмов Карлоса Сауры. Фестиваль прошёл свою высшую точку и стремится к Гала-концерту, который состоится 13 февраля. Но впереди ещё один камерный концерт в Органном зале и театральный вечер с гастролями театра Петра Фоменко. Завтра мы расскажем о них.