Людмила Гурченко прооперирована и переведена в реанимацию

Актриса Людмила Гурченко, перенесшая двухчасовую операцию на ноге, переведена в реанимацию. Здесь Гурченко будет находиться под круглосуточным наблюдением, чтобы избежать осложнений. По словам медиков, все прошло благополучно, отмечает Lifenews.ru.

Напомним, накануне Людмила Гурченко упала на улице возле своего дома и получила серьезную травму – закрытый перелом правого бедра.



Актриса недавно отметила свой 75-летний юбилей. А перед днем рождения Людмила Гурченко удивила публику - сняла фильм "Пестрые сумерки". Она сама сочинила музыку, сама сыграла главную роль и сама спела.