В Бельгии с центральной площади фламандского города Гераардсберген (Граммона) похищен миниатюрный фонтан-скульптура "Писающий мальчик" ("Манеккен Пис").

Ответственность за похищение "Писающего мальчика", взял на себя некий "Фронт освобождения Манеккен Писа". Скульптура исчезла с фасада здания городской администрации.

Члены организации возмущены тем, что на одном из телеканалов было объявлено, что скульптура, известная как "Писающий мальчик Граммона" был подарен городу властями Брюсселя в 1600 году. Общественные активисты утверждают, что их "писающий мальчик" намного старше по возрасту знаменитой статуи, ставшей символом бельгийской столицы.



Летописи Граммона свидетельствуют, что "Манеккен пис" появился здесь еще в 1499 году и, он на 160 лет старше известного на весь мир брюссельского "Писающего мальчика", символа Брюсселя - столицы Бельгии.