Балерина Анастасия Волочкова в блоге благодарит пользователей "Живого Журнала" за поддержку и внимание. "Я признаюсь, не ожидала подобной реакции," - пишет Волочкова.

"Еще меньше ожидала огромного внимания мирового сообщества ко мне, т.к. сегодня поступило много звонков от западных СМИ. Журналисты недоумевают, как так получилось, что в современной России сняты с эфира программы с моим участием. Честно, мне самой стало немного не по себе от всего этого. Потому что я не делала заявлений против власти или каких-то конкретных людей, я лишь аргументировала свой выход из партии, чтобы быть вне политики. А в итоге мне начинают мстить, запрещать мои эфиры", - продолжает балерина.



"Добрые люди, спасибо Вам! Но я все-таки надеюсь, что лидеры нашего государства благоразумны и остановят этот беспредел," - так заканчивает запись в блоге Анастасия Волочкова.