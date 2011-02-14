Сочи прощаются с фестивалем Башмета

В Сочи несколько дней не стихает сильный ветер. На море 5-балльный шторм, а утром из окна гостиницы можно было увидеть выброшенный на берег сухогруз "Бешикташ". При ударе он разломился - корму прибило рядом с гостиницей "Жемчужина", носовую часть отнесло в район городского цирка - это всё центр Сочи. Милиция оцепила часть территории пляжа, спасатели помогали морякам покинуть погибшее судно. Говорят, двоих не нашли - их смыло за борт огромной волной. Это неудивительно - многометровые волны легко перехлёстывали корабль.

В Сочи в этот день было много необычного. Погода менялась иногда каждые пять минут - падал необычный для этих мест снег, да ещё такой густой, что для местных жителей совсем в диковинку. Тут же таял и высыпал снова. Погода, как выразился артистический директор фестиваля, плакала, расставаясь с музыкантами - 13-го февраля был днем закрытия IV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Побив очередной рекорд по продолжительности, фестиваль подошёл к финалу.



Завершились и все фестивальные мероприятия, проходившие параллельно, в том числе, выставка ювелирного искусства "Ильгиз" Ильгиза Фазулзянова, изготовившего приз "Серебряная ракушка". Интриги не было. Первый приз, который должен ежегодно будет вручаться лучшему музыканту фестиваля, по праву получил его артистический директор и основатель Юрий Башмет. Маэстро все эти дни был в Сочи, много раз выходил на сцену в качестве солиста и дирижёра.



"Моцарт-Гала" - так назвали организаторы заключительный концерт, собрав в программу только произведения венского классика. На сцену вновь вышли прославленные "Солисты Москвы" под управлением дирижёра Юрия Башмета, а открыла концерт в качестве солистки его дочь, пианистка Ксения Башмет, исполнившая Концертное рондо для фортепиано с оркестром ля мажор. Продолжил программу гость из Франции скрипач Рено Капюсон, который вместе с Юрием Башметом сыграли Концертную симфонию для скрипки и альта с оркестром.



Капюсон в Сочи впервые, но с Башметом его связывает долгая творческая дружба - их совместные концерты случаются регулярно. Один из последних был в конце прошлого года в Москве - тогда столицу посещал и его младший брат, Готье Капюсон, не менее прославленный виолончелист. Рено, ученик Исаака Стерна, играет на скрипке Гварнери дель Джезу Panette, ранее принадлежавшей его учителю. Скрипка была куплена для музыканта Банком Итальянской Швейцарии. Инструмент изготовлен в 1737 году, за 16 лет до того, как родился Амадей Моцарт.



Программу второго отделения заключительного концерта продолжили гобоист Дмитрий Булгаков, сыгравший известный концерт до мажор Моцарта для гобоя, а завершила торжественную программу самая популярная его симфония №40 соль минор. Это было единственное минорное произведение этого вечера, подчеркнувшее лёгкую грусть расставания. Впрочем, недолгого - всего через год в Сочи юбилейный V фестиваль.