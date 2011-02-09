Где немцы, там и Бах

Пятый день Сочинского зимнего фестиваля искусств вновь прошел под музыку Баха. Правда, на этот раз в одной компании с ним оказались Вивальди, Гендель, Корелло и Галло.

Французов сменили немцы из камерного ансамбля Berliner Barock Solisten. Участники этого ансамбля, в отличие от джазового трио г-на Люсье, оказались ревнителями старой веры - ортодоксами, а по-нашему – староверами. А говоря проще, играли классическую музыку в том виде, в каком ее написали авторы. Они соблюдают формы и условности, вплоть до мелочей 200-300-летней давности. Даже смычками пользуются той же длины, какая была при жизни композиторов.

Видно, что смычки короче современных. Да и клавесин на сцене - явно меньший брат современного рояля. Музыканты из Германии превосходно отыграли всю программу. Оказалось, что несколько человек из них прекрасно говорят по-русски. Стало быть, отбились, как и многие музыканты, от дома и растворились на чужбине. Что касается техники исполнения, то оркестр под управлением Юрия Башмета смотрелся на их фоне и вовсе с заоблочной виртуозностью.

Второй день подряд на фестивале после скрипично-джазово-классической программы показывали фильмы испанца Карлоса Сауры. Фильмы явно гениальные, но показанные после 22.00, они так и не смогли привлечь сочинскую публику. Особенно хорош был фильм САЛОМЕЯ. Главную роль в нем исполнила знаменитая испанская танцовщица Аида Гомес. Она приехала в Сочи и перед показом фильма исполнила танец на сцене Зимнего театра. До этого она была в России ровно 20 лет назад. Так что посмотреть на этот мировой раритет стоило во что бы то ни стало. Во всем мире она нарасхват. А тут можно было даже потрогать. Что касается фильма, то он построен на встрече фламенко с культурой и музыкой сефидов – евреев Средиземноморья и северной Африки.







































