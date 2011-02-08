Французская реинкарнация Иоганна Себастьяна Баха

На Сочинском зимнем фестивале искусств - четвертый день. Похоже, это первый день, когда случился прокол – из Москвы не вылетел самолет с музыкантами "Солистов Москвы". Они должны были играть произведение Баха с известным джазовым трио из Франции под управлением Жака Люсье. Но у профессиональных джазменов это не стало проблемой. Они играли втроем перед заполненным залом.

К слову сказать, Бах и сам был отменным импровизатором. Похоже, на это и «купился» молодой француз Люсье, когда в 1959 году стал на рояле импровизировать его произведения. Успех превзошел ожидания. И в мире появилось знаменитое на сегодня трио Play Bach.

Пластинки разлетались по всему миру как горячие пирожки. Сегодня г-ну Люсье 77 лет и он проводит свою прощальную мировую гастроль. Сочи – едва ли не последний концерт, сразу после Новой Зеландии и Гонконга. Состав трио один раз поменялся, но успех от этого не убавился. В новый состав вошел ударник АНДРЕ АРПИНО и контрабасист ВЕНСАН ШАРБОНЬЕ.

Итак концерт начался. Кто хоть однажды слушал Баха, может припомнить его классическую мелодику трехсотлетней «выдержки». Вы ни за что не поверили бы, что г-н Люсье играет те же сочинения, но в форме легкой и воздушной. Случилась трансформация тяжеловатой немецкой классической музыки в легкую. Она наполнена лавандовыми ароматами южной провинции Франции – Прованс. Там г-н Люсье живет последние десятилетия.

Звучит Ария Соль мажор. В самом начале соло на контрабасе «зажигает» г-н Шарбонье. Это Башмет на контрабасе. Та же филигранная техника, фактурность. Но у француза можно уловить мимолетную джазовую вертлявость, мимолетную натяжку играющей струны на полтона вверх или вниз. Вот он – привет от китайской четырехструнной ПИПЫ, наделавшей сенсаций в первый день фестиваля. При этом довольно трудно признать в соло на контрабасе Баха. Скорее, это вчерашний Шнитке с его разнонаправленными бросками одной ноты в другую. Порой кажется, что слушаем мы Шнитке, только без крика, а задумчиво-басового.

Но вот вновь ветерок из Прованса. Это г-н Люсье полетел над клавишами рояля. Следом, отрывок из Концерта для фортепиано с оркестром Ре минор.

Французский импровизатор совсем осовременил и переместил рояль Баха из древних замков курфюрстов в дом с авангардной мебелью и плазменными телеэкранами. Этот джаз для таких помещений – воздушных, со стеклянными стенами и потолком. Порой вся троица начинает хулиганить – в минорном произведении летает по битовым ступеням в свинговом ритме без тени скорби и печали. Но это недолго – Бах все же классик. Его задумчивость возвращается. Но тонус поддерживают ударные г-на Арпино (не через подушечки пальцев пианиста, а барабанные палочки), издающие порой звуки, напоминающие челесту, причем весьма энергично. Быть может, 300 лет назад все и было так чисто, прозрачно и воздушно, как музыка джазистов. И только исторические манускрипты заставляют нас думать, что на самом деле свирепствовали чума, войны, на кострах жгли еретиков…

Одним словом, трио г-на Люсье реабилитирует эпоху Баха и всего «мрачного» средневековья. Делает ее легкой, воздушной и свободной от той грязи, которая сопровождает нашу эпоху угарного газа, голодных бунтов и городского шансона. Это остро почувствовала публика и не хотела отпускать г-на Люсье. Так что ему пришлось исполнить на бис пару композиций. А это очень трудно, когда тебе 77 …













































