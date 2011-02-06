На Сочинском зимнем фестивале искусств – день балета

В этом году балетная часть Сочинского фестиваля искусств посвящена памяти Мариса Лиепы. Представляли танцоров дети великого танцовщика – Андрис и Ильза Лиепа.

Еще днем на пресс-конференции Г-н Лиепа сказал, что в этом году его отцу исполнилось бы 75 лет. Поэтому он выступил в качестве режиссера постановщика балетной части фестиваля. Г-жа Лиепа стала недавно мамой, но продолжает танцевать. Они представили на пресс-конференции солистов берлинской национальной оперы Михаила Канискина и Элизу Каррильо Кабреру. Правда, они являются танцовщиками, но такова немецкая специфика. Не обходится без путаницы в названиях.

Перед вечерним концертом с журналистами встретился организатор фестиваля Ю. Башмет и руководители главного спонсора фестиваля – МДМ-банка. Маэстро еще раз посетовал, что краевые власти помогают в проведении фестиваля только теплыми словами. Им невдомек, что такие имена, что приезжают в Краснодарский край каждую зиму, делают его известным всему миру. Но г-н Ткачев больше отвлекается на криминальные проблемы, типа Кущевской, нежели на культурные. Так что трудно переоценить помощь МДМ-банка, который только на этот фестиваль затратил сумму чуть меньшую 20-ти миллионов рублей.

Вечером в Зимнем театре прошел концерт мировых звезд балета. Зал был переполнен. В фойе проходила выставка ювелира Ильгиза Фазулзянова. Здесь же красовалась Серебряная раковина – главный приз фестиваля, работы г-на Фазулзянова.

И вот главное событие этого дня – вечер балета. Его вел Андрис Лиепа. Предварил – короткий документальный фильм с кадрами выступлений Мариса Лиепы в великих спектаклях прошлого.

Первый танец, естественно, достался Илзе Лиепе. Затем па-де-де из Корсара исполнили А. Тимофеева и А. Баталов. Их сменили И. Ниорадзе и А. Меркурьев. После чего свою новаторскую постановку – "Цвета Казимира" исполнили Э. Кабрера и М. Канискин. Еще одной балетной парой, выступившей в этот фестивальный вечер, стали К. Кретова и М. Мартынюк.