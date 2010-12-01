Президент России Дмитрий Медведев наградил художественного руководителя Московского государственного театра Эстрады Геннадия Хазанова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Геннадий Хазанов награжден "за выдающийся вклад в развитие отечественного эстрадного искусства и многолетнюю творческую деятельность".

Поздравляя Хазанова с юбилеем, Медведев отметил: "Миллионы зрителей в России и за ее пределами знают Вас как яркого и талантливого артиста. Как человека, обладающего не только чувством юмора, но и большой творческой энергией. Каждое Ваше выступление на эстраде - будь то сатирический монолог или драматический спектакль - становится событием".

"Аргументы.ру" сообщали, что народному артисту России Геннадию Хазанову сегодня исполняется 65 лет.