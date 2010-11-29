У фрацузского пенсионера обнаружены неизвестные работы Пабло Пикассо (ВИДЕО)

У фрацузского пенсионера обнаружены почти 300 ранее неизвестных работ Пабло Пикассо. Картины, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро, изъяты у местного пенсионера.

Пожилой француз утверждает, что в молодости чинил проводку в особняках Пикассо, за что мэтр якобы преподнес ему полотна в подарок. Об этом он лично рассказал сыну художника, который тут же обратился в полицию, не поверив старику.

Наследник Пикассо уверен, что на самом деле картины были украдены, так как его отец никогда бы не стал дарить случайным людям то, над чем работал всю свою жизнь, передает Первый Канал.