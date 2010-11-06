Юбилей режиссера Аллы Суриковой

6 ноября исполняется 70 лет режиссеру, сценаристу, Народной артистке России Алле Суриковой - режиссеру таких известных фильмов как "Будьте моим мужем", "Человек с бульвара Капуцинов" и многих других.

Глава правительства РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму кинорежиссеру, сценаристу, народной артистке России Алле Суриковой в связи с юбилеем.

"Вы вписали яркую главу в историю отечественного кинематографа, своим многогранным творчеством продолжили и обогатили его замечательные традиции. Вас ценят коллеги и ученики, искренне любят зрители. Такое высокое признание - заслуженная награда за Ваш огромный и щедрый талант, великолепное профессиональное мастерство, за преданность кинематографу", - цитирует РИА Новости поздравительную телеграмму.

Ее фильмы знакомы всем, достаточно перечислить лишь несколько комедий - "Человек с бульвара Капуцинов", "Суета сует", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем", "Чокнутые", "Московские каникулы"...

Алла Сурикова - Заслуженный деятель искусств РФ, Народная артистка России, лауреат ряда международных и российских кинофестивалей. В 2005 году ей был вручен приз "За верность жанру комедии" и приз "Золотой Остап" в номинации "Самая яркая комедия", в 2006 году - специальный приз "Немеркнущая зрительская любовь" на Санкт-Петербургском кинофестивале "Виват кино России!".