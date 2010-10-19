MP3 формат в ближайшее время будет убит винилом

Поэт, музыкант и актёр Том Уэйтс 19 ноября выпускает две кавер-версии песен американского блюзмена Дэнни Баркера на пластинке в 78 оборотов. В комплекте к диску предлагается граммофон, чтобы было на чем зачитать запись

Золотые времена грампластинок давно позади, но есть эстеты, которые до сих пор считают звук, записанный на цифре, недостойным внимания. Что сказать, технологии ушли далеко вперед, а вот с качеством новой музыки, действительно, есть проблемы.



Пластинка тиражом в сотню экземпляров Том Уэйтс записал совместно с нью-орлеанским коллективом Preservation Jazz Hall. Устройства, умеющие читать виниловые диски в 78 оборотов днем с огнем не найдешь, поэтому в комплект к грамзаписи прилагается спецпроигрыватель. Стоит все это удовольствие $200, но оно действительно того стоит!