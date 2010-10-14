В Петербурге пройдет выставка-фестиваль аутсайдерского искусства

В Санкт-Петербурге открывается Международная выставка-фестиваль аутсайдерского искусства, где представят работы пациентов психиатрических лечебниц.

В экспозицию войдут живопись, графика, скульптура и керамика пациентов психбольниц и реабилитационных центров Петербурга и регионов России, а также арт-студий при европейских клиниках для душевнобольных.

Как передает "Интрефакс", в петербургской галерее "Кухня", где пройдет выставка, посетители увидят самодельные куклы художников-самоучек, инсталляции и произведения в новых, часто необычных техниках.