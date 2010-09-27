Третьяковка привезла во Францию 70 шедевров русских художников-романтиков

Выставка "Романтическая Россия в эпоху Гоголя и Пушкина" открывается 28 сентября в Париже в рамках года России во Франции.

В экспозиции представлено 70 полотен русских художников-романтиков - работы братьев Брюлловых, Кипренского и других художников эпохи романтизма. Выставка продлится до 17 января следующего года, передает РИА Новости.

По словам директора музея Даниэля Маршессо, знакомству Франции с русским романтизмом раньше мешали исторические реалии: "От первой половины XIX века остались воспоминания о наполеоновской кампании, московском пожаре и приезде Александра I в Париж с королями Пруссии и Австрии. Мы не очень хорошо знали этот период в художественном смысле".

"На Западе знают иконы, русский авангард, в последнее десятилетие появился интерес к соцреализму, знают передвижников. А это искусство для французской публики осталось в тени", - отметила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.