В воскресенье на концерте в Кремле назовут лучшую балерину десятилетия

В Государственном Кремлевском дворце в России дебютирует проект «Звезды балета XXI века». Примечательно, что для самого проекта представление в Москве станет юбилейным, 50-м по счету.

В ходе гала-концерта планируется определить лучшую балерину десятилетия. На этот титул претендуют Диана Вишнева из Мариинского театра Санкт-Петербурга, Люсия Лакарра из Баварского балета, Светлана Лунькина из Большого театра и Алина Кожокару из Великобритании.

Проект «Звезды XXI века» существует с 1993 года и за это время в его концертах приняли участие более 300 артистов из 40 танцевальных групп со всего мира.

Как стало известно, в качестве специального гостя в Кремле выступит звезда мировой оперной сцены, итальянский тенор Алессандро Сафина.