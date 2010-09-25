В поддержке государства нуждаются театры в малых городах России

Дмитрий Медведев во время встречи с театральными режиссерами и руководителями театров из российских городов заявил, что театры в малых городах страны нуждаются в более активной поддержке.

Президент России Дмитрий Медведев во время встречи с театральными режиссерами и руководителями театров из Москвы и других российских городов завил, что театры в малых городах страны нуждаются в более активной поддержке.

Во встрече с президентом участвовали 16 режиссеров московских театров, том числе Олег Табаков, Валерий Фокин, Юрий Соломин, Марк Захаров, Лев Додин, Кирилл Серебренников, Евгений Миронов.

Глава государства отметил: "У нас исторически существуют блестящие театры в малых и средних городах России, но с другой стороны там бедность чудовищная и огромное количество проблем". Также президент добавил, что надеется на помощь деятелей искусства в решении этих вопросов.

Дмитрий Медведев обратился к участникам встречи: «Я надеюсь, что вы скажете, что здесь нужно делать. У меня нет окончательного понимания, каким образом поддерживать театры в малых городах».

Худрук Академического Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин с со своей стороны предложил отменить налоги на заработки, которые делает театр.