Москва переживает музейный бум - москвичи стали чаще ходить в музеи

Руководитель столичного департамента культуры Сергей Худяков заявил, что посещаемость музеев с начала года на 13% превысила показатели всего 2009 года.

По словам Худякова, можно говорить о том, что Москва переживает музейный бум - с января в столичных галереях и музеях побывали 5 миллионов 730 тысяч человек.

Также глава департамента культуры отметил, что сейчас в городе 57 музеев, причем каждый год открываются новые.