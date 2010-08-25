Режиссер Георгий Данелия отмечает 80-летие

Президент России Дмитрий Медведев наградил кинорежиссера Георгия Данелию, которому сегодня, 25 августа, исполняется 80 лет, орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.



Режиссер получил орден "за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность", сообщает пресс-служба Кремля.



Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Детство Данелии прошло в Москве, куда семья переехала из Тбилиси в 1931 году. В 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм". Окончив в 1959 году курсы, начал работать режиссером постановщиком на "Мосфильме".



Известность пришла к режиссеру в 1963 году, после выхода на экраны комедийной мелодрамы "Я шагаю по Москве", одну из главных ролей в которой сыграл юный Никита Михалков. Данелия поставил фильмы "Не горюй!" (1969), "Совсем пропащий" (1973), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Слезы капали" (1982), "Кин-дза-дза" (1986), "Паспорт" (1990), "Настя" (1993), "Орел и решка" (1995). В 2000 году, после долгого перерыва, режиссер снял фильм "Фортуна" и начал работу над анимационным фильмом по мотивам комедии "Кин-дза-дза".