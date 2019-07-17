Фоменко успокоился?

Николай Фоменко: Честно говоря, мне ничего не нужно. У меня все есть – деньги, имя, дети. Могу сидеть дома без дела. Вообще­то я хотел бы делать программу о космосе, но… «Счастливый рейс» для меня – это не просто времяпре­провождение. Благодаря этой программе я очень много узнал о подрастающем поколении и понял, что еще не все потеряно для нашей страны. Есть у нас, оказывается, и нормальная молодежь! Раньше я был о ней очень плохого мнения – пьют, курят, колются, стоят на панели… Но ребята, которые приезжают на съемки (в основном из регионов России), просто супер. Я потрясен их развитием и взглядом на мир. Я снова поверил, что у нас есть будущее.