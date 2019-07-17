Ивар Калныньш – герой романов

0 0000, 00:00 [ «Аргументы Недели» ]

Популярный актер, герой многих телесериалов признался, что у него всю жизнь были проблемы с женщинами и недавно он в третий раз развелся. Он считает, что никто не хочет жить моногамно. Ни женщины, ни мужчины не хотят приходить вечером домой и годами смотреть друг на друга. Всем хочется еще и другой жизни – для себя, поэтому семья рушится. Неверность – вот главная причина разводов Калныньша. Он и не скрывает того, что от него женщины всегда уходили из-за ревности, когда на его горизонте появлялась другая подружка. Калныньш сторонник жизни в семье, но его жутко раздражают допросы типа «где был?». «Я никогда не бросал женщин, это они меня бросали», – утверждает он.