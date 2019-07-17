СААКАШВИЛИ ПОРА УХОДИТЬ

– Тина, почему твой телефон постоянно говорит: «Неправильно набран номер»?

– Потому что номер неправильно набираешь.

– Странный текст для автоответчика...

– Ты догадалась, что это автоответчик?! (Смеется). Я всегда стараюсь оставить человеку шанс спастись от общения со мной.

– А если вдруг позвонят, чтобы денег предложить?

– Берегу деньги наших сограждан. Я ж не Мавроди, чтобы говорить «несите ваши денежки». Я за силу желания. Если человек все равно захочет, чтобы я их забрала, то дозвонится.

– Давно спортом занялась?

– Лет семь-восемь назад. Хочу умереть в 90 лет со стройной фигурой. У Марлен Дитрих ведь были любовники в 80-летнем возрасте. Поскольку в сознательном возрасте мне не удалось завести таковых, то сейчас готовлюсь к этой торжественной дате. После семидесяти собираюсь пуститься во все тяжкие. Чтоб молодые юноши ласкали, обнимали и ублажали меня. Сейчас к этому активно готовлюсь. Так что все мальчики, которые сегодня учатся в школе, бойтесь меня и старайтесь обходить стороной!

– Муж-то в курсе?

– Он тоже, как китайский император, хочет встретить свою старость в окружении молодых и красивых девушек. В нашем тандеме он Сальвадор Дали. Главное, чтобы он мне купил домик где-нибудь поблизости, как для Галы. Чтобы я могла за ним в подзорную трубу подглядывать.

– А что же в это время будут делать дети?

– Помилуйте, они в это время уже будут дедушкой и бабушкой.

– Так какое же будущее вы для них готовите?

– Самое что ни на есть радужное. Их фамилия Кондрахины, поэтому стать президентами Грузии они уже не смогут. Так что Леонтий Андреевич Кондрахин, наверное, через какое-то время будет баллотироваться в президенты России. Надеюсь, вы за него проголосуете. Или нет, я только что придумала – он будет зарабатывать на космическом туризме. Наверно, в то время это уже станет актуально. Хороший перспективный бизнес.

– А дочка?

– Все время ей говорю, что если будет плохо учиться, отдам замуж за богатого. Так что прямо сейчас через вашу газету готова объявить конкурс. В течение ближайших двадцати лет рассматриваем предложения от богатых женихов для Мелании.

– Сейчас что, не учится?

– Мелания Андреевна больше отдыхает.

– Как тебе удается постоянно находиться в хорошем расположении духа?

– Есть эликсир молодости. Его придумали, еще когда снимался фильм «Рецепт ее молодости», с блестящей Людмилой Гурченко в главной роли. Это не фантастика. Специальный эликсир был разработан, и я его пью ежегодно. Ну что ж скрывать, мне далеко не тридцать, гораздо больше. (Смеется). Так что внешний вид и хорошее настроение связаны исключительно с употреблением этого эликсира.

– Ты из тех женщин, которые не скрывают свой возраст?

– Я не говорю, что мне 20. Говорю, что 30. Поэтому можно считать, что не скрываю.

– Съемки-записи-командировки-тренажеры... На дом время остается?

– Вроде, не бомжую пока.

– И часто удается видеться с детьми и мужем?

– Мы пишем друг другу телеграммы. Уже давно перешли на этот вид общения. Еще перезваниваемся иногда. Редко у нас случаются слеты. Слетаемся куда-нибудь в одно место, общаемся, проводим семинары и снова разъезжаемся.

– Почему именно на СТС?

– Один мой знакомый сказал, что все ведущие на этом канале слишком холеные. А я очень люблю комфорт и СТС.

– А на других каналах черницы в эфире сидят?

– На других каналах мне не предлагали так много сниматься.

– Твоя коронная фишка – постоянная смена образов. Доколе будешь меняться?

– Сейчас столько париков шикарных! Они достаточно дорогие и сложно купить все, которые есть, но можно ведь накладки и шляпки надевать. Буду меняться бесконечно. Как героиня фильма «Тутси» с Дастином Хоффманом. Главное, чтобы тяга к переменам не превратила меня в мужчину.

– А кому нужно, чтобы Тина добилась успеха?

– Гиви Шалвовичу Канделаки.

– Все для папы? А как же собственные амбиции?

– Собственные – на втором месте. И я следую программе, разработанной Гиви Шалвовичем Канделаки в 1975 году. Программа делится на пятилетки. Вот я поступательно, пятилетками, и двигаюсь вперед.

– И какие планы на следующую пятилетку?

– Я же говорю, стать президентом Грузии. Любите грузинское вино? Я его верну! Это станет лозунгом моей будущей предвыборной компании. И еще грузинские курорты верну.

– Смелое заявление.

– Гиви Шалвович учил меня не сдерживать свои эмоции.