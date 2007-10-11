Липецкий налет

17 ЧАРТЕРНЫХ авиарейсов ­аэро­порта города Липецка поднимали в воздух должностных лиц областной администрации и областного совета депутатов бесплатно для чиновников.

Как установила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, все эти полеты оплачивались из средств ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которому принадлежат самолеты. Оплата перелетов из бюджетов указанных администраций, как того требует законодательство, не производилась.

Главе администрации города Ли­пец­ка направлено представление об устранении нарушений закона.