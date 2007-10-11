Липецкий налет
№ 41(75) от 11.10.2007 [«Аргументы Недели », Олег УТИЦИН ]
17 ЧАРТЕРНЫХ авиарейсов аэропорта города Липецка поднимали в воздух должностных лиц областной администрации и областного совета депутатов бесплатно для чиновников.
Как установила Московская межрегиональная транспортная прокуратура, все эти полеты оплачивались из средств ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», которому принадлежат самолеты. Оплата перелетов из бюджетов указанных администраций, как того требует законодательство, не производилась.
Главе администрации города Липецка направлено представление об устранении нарушений закона.
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