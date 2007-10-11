Расстрел на «стрелке»

каких-либо

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы воздерживаются откомментариев, но подтверждают тот факт, что участ­ковыйдействительно был убит.

По неофициальным данным, преступление произошло на «стрелке», которую назначил сам участковый.

Встречался он с не­ким гражданином М., который был средним братом из трех в своей семье. А младший совсем недавно покончил жизнь самоубийст­вом – задолжал мест­ному казино 400 тыс. рублей.

Представители игорного бизнеса пригласили участкового «получить долг» с проигравшего. Тот добавил к сумме еще 200 тыс. за свои услуги и потребовал с юноши немедленной оплаты.

Денег у него не было, он повесился. Как объяснили знакомые погибшего, по местным понятиям самоубийство все долги списывает, и хозяева казино претензий к умершему не имеют.

Но участковый не хотел отказываться от таких денег и потребовал выплаты всей суммы от среднего брата, которому и «забил стрелку». Тот пришел в назначенное время и застрелил милиционера из автомата. На следующий день убийца сам пришел в милицию и покаялся в содеянном.

Идет следствие.