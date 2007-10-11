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Думай, кого накалываешь!

Выбирая себе татуировку, поинтересуйтесь ее смыслом

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Думай, кого накалываешь!
Автобиография в натуре

 Приятель на днях пожаловался: сделал себе тату и теперь не может спокойно показаться на пляже. На его предплечье красовалась голова оскаленного тигра. Смотрится здорово! Но про смысл этого изображения татуировщик то ли сам не знает, то ли почему-то не захотел рассказать клиенту. А оскаленная тигриная голова для преступников – знак вора в законе. В первое же появление на пляже моему приятелю, человеку далекому от уголовного мира, это авторитетно разъяснили. И настоятельно посоветовали больше этой татуировкой не «светить». Иначе жди крупных неприятностей…

 ОТ СУМЫ и от тюрьмы, как известно, не зарекаются. А в местах не столь отдаленных у татуированного сразу же спросят: «За наколку отвечаешь?» Особенно если она имеет для посвященных совершенно определенный смысл. И не дай бог ответить утвердительно, плохо понимая, за что «отвечаешь»… Еще совсем недавно самозванца за наколку символа вора в законе на зоне могли и убить. Сегодня такое случается редко. Но и носить изображение «не по чину» не позволят. Отдубасят и прикажут: удаляй!

История вопроса

Гавайцы съели Кука за наколку?

 НАИБОЛЕЕ древние татуировки можно видеть на египетских мумиях.

 В Европу тату попали в XVIII веке. В 1767 г. Джеймс Кук привез в Англию с Таити аборигена, с ног до головы покрытого наколками, а также само слово «тату».

 В России татуировки вошли в моду после Русско-японской войны 1905 года. Насмотревшись на красочные наколки самураев, наши военные моряки последовали их примеру. Скоро татуировки проникли и в уголовную среду.

 – Только для непосвященных тюремные татуировки – бессмысленны, – разъясняет адвокат Артем Кожевников из Санкт-Петербурга. – Но ни одной случайной наколки на теле уголовника не бывает. Это его художест­венная автобиография, своеобразный «паспорт», по которому на зоне определяют: кто таков, за что, где и сколько сидел. На уголовной фене тело так и именуется – «фрак с орденами». Чем больше наколок – тем авторитетней человек.

 Один из старейших способов кодировки телесных посланий – аббревиатура. Сторонний человек никогда не додумается, что ЖУК значит «Желаю удачных краж». МИР говорит, что «Меня исправит расстрел», СЛИВА – это «Смерть легавым и всему активу», НКВД – «Нет крепче воровской дружбы», БОГ – «Буду опять грабить», СЭР – «Свобода – это рай», а КОТ – «Коренной обитатель тюрьмы».

 Наколки, обозначающие воров в законе, разнообразны. Чаще всего они делаются под ключицей или на плече. Например, изображение кота – еще дореволюционный воровской знак. Это символ удачи, осторожности и изворотливости. Черепа и всяческие звезды – тоже украшения высшей уголовной касты. Но все же главным отличительным знаком вора в законе являются карточ­ные масти – трефовый или пиковый короли. А также крылья, змея, орел или голова хищника. Причем оскаленный тигр, лев или волк означают, что их носитель, так называемый отрицала, наиболее непримиримый авторитет, отрицающий любой закон, кроме воровского.

 Еще в 1890 г. американец Питер О`Рейли запатентовал элект­рическую машину для нанесения татуировки. У нас ее используют только в тату-салонах на воле, а на зонах колют по старинке – иглой.

 Язык воровского боди-арта замысловат. Есть, например, наколки на первый взгляд христиан­ского содержания. Но значение они имеют тюремное. Кресты могут значить число «ходок» в зону или выполненные клятвы мести. Сатана и черти – аллегорическое изображение служителей закона. Часто и советские руководители – Ленин, Сталин, Брежнев изображались с рогами и хвостами. Как символы власти, чуждой и ненавистной воровскому миру.

 – Даже православные храмы, Богородицы и всевозможные святые не символизируют веру их носителя, а играют роль скорее языческого оберега, – утверждает Артем Кожевников.

 Изображение тюльпана означает, что этот человек свое совершеннолетие встретил за решеткой. А главный символ свободы для зэка – горящий факел на плече.

 Широко распространены эротические (и откровенно порнографические) татуировки. Но к эротике они никакого отношения не имеют. Это символ «разжалования» из звания вора в законе или другого авторитета за неподобающее поведение.

 Отдельный смысл имеют «перстневые тату». Любой такой перстенек с изображением сердца означает: судим за изнасилование и «опущен». Символ бубновой масти – стукач. Силуэт жука – оберег, помогающий выжить в тюрьме. Стрела с крылышками – символ вора-гастролера.

 «Шестерка», нижний чин в тюремной иерархии, носит перстень в виде костяшки домино с шестью синими точками. А целиком синий прямоугольник – значит, человек отсидел свой срок «от звонка до звонка». Поэтому «шестерки» и прочие чуханы часто забивают свои позорные «перстни» сплошь синей краской. Впрочем, таких «вычисляют» очень быстро и примерно наказывают за подобную «аранжировку».

 Гороскопные наколки – явление сравнительно новое. Например, знак Водолея колют тому, кто любит «заложить за воротник». Близнецы обозначают две ходки в зону по одной и той же статье. Рыбы идут с подписью «Не попадайся на крючок к ментам!»

 Также недавно, с середины 1990-х гг., появились и националистические наколки. Их обладателям на зоне приходится несладко.

Александр ОРЛОВ

Аргументы специалиста

 Екатерина Шанкина, врач-косметолог:

 – В МОЕЙ практике было уже несколько случаев серьезного ущерба здоровью из-за татуировок. Особенно негативно влияют на организм наколки черного цвета. В краску входят тяжелые металлы, например, свинец. Но самое главное, татуировщики не всегда соблюдают гигиену – пользуются нестерильными инструментами. В результате – интоксикации, экземы, плохо поддающиеся лечению.

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