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Гори-гори ясно!

Преступник по прозвищу Чистильщик по-своему борется с пробками

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

<nobr>Гори-гори</nobr> ясно!
Кто поджигает машины: бомжи, подростки или Робин Гуд?

Недавно на автостоянке в Северо-Восточном округе Москвы одновременно загорелись более десяти автомобилей. Приехавшие пожарные быстро локализовали огонь, но машины выгорели до железа. При осмотре стоянки следователи обнаружили «четверку» и «Волгу» с разбитыми стеклами. Из бензобаков этих машин торчали фитили. Было возбуждено уголовное дело по статье «поджог». Преступников пока не нашли.

 

 КАК рассказали «АН» в Следственном комитете при Прокуратуре России по г. Москве, в последнее время участились аналогичные случаи поджогов машин на парковках.

 Так, в конце августа среди бела дня на Каширском шоссе на территории гаражно-строительного кооператива прогремел взрыв. Затем последовательно загорелось несколько машин - Mitsubishi, Mercedes, Chrysler, Jeep и ВАЗ-2105. В это время в гаражах были люди. Один человек сгорел заживо. Еще двое получили ожоги различной степени тяжести. Один из пострадавших до сих пор находится в реанимации.

 Как и в первом случае, прокуратура возбудила уголовное дело по факту поджога. Эксперты установили, что кто-то бросил на территорию гаражей бутылку с зажигательной смесью и подорвал автомобили.

 «Это объясняется тем, что в столице сейчас происходит очередной криминальный передел сфер влияния, - рассказал «АН» источник, близкий к следствию. - В столице очень сложно взять в долгосрочную аренду приличный кусок земли. Земля же под парковками пользуется особой популярностью. Арендаторы, которые «дер­жат» такие территории, никому их отдавать, естественно, не хотят. Поэтому и летят в их гаражи бутылки с зажигательной смесью… Это, во-первых, средст­во шантажа. Не хочет арендатор передать землю - так ему и жить спокойно не дадут. Во-вторых, есть вероятность, что гаражный комплекс выгорит полностью - это тоже на руку захватчикам».

 Пока следствие не закончено (а оно может длиться очень долго), строительство на выгоревшей территории запрещено. Но это лишь теоретически, утверждают в прокуратуре. «Уже зафиксировано несколько случаев, когда на стоянках-погорельцах без разрешительных документов закладывают фундамент и ведут строительство многоярусных гаражей и торговых павильонов, - отмечают в Следственном комитете при Прокуратуре России по г. Москве. - Это очень выгодно: новые владельцы сдадут в аренду только что построенные гаражи, которых будет в три раза больше, чем до пожара. Незаконность происходящего очевидна. Конечно, без чиновников тут не обходится».

 При поджогах обычно понятно, кому выгоден пожар. Но причастность к преступлению доказать очень сложно. За последние годы в Москве к уголовной ответственности не привлечен ни один заказчик поджога. Они обычно действуют по стандартной схеме: через подставных лиц нанимают подростков или бомжей поджигать машины. Подросткам платят несколько тысяч рублей, бомжи берутся за дело и за бутылку водки. Если поджигатель действует один (обычно так и бывает) и его не поймали сразу, то шансов раскрыть преступление практически не остается.

 Однако последние москов­ские поджоги - едва ли дело рук бомжей или подростков. Как утверждают источники «АН», поджоги осуществлялись профессионально. И у следствия есть неожиданная версия насчет того, кто исполняет поджоги.

 В прошлом году в Москве объявился один странный поджигатель. Он действовал во дворах и на стоянках. Заборы, охранники, видеонаблюдение  - ничто не могло его остановить. Он поджигал исключительно новые дорогие иномарки - Citroen, Chrysler, Porsche и другие. Поджоги совершались профессионально. Как правило, в бензобак машины опускали фитиль. Похоже, с помощью огня поджигатель боролся то ли с социальным неравенст­вом, то ли с пробками… Следователи между собой прозвали его Чистильщиком. Точнее  - Неуловимым Чистильщиком. Потому что дорогие иномарки по-прежнему горят, а следственные органы все еще далеки от поимки поджигателя. Про него неизвестно ничего, кроме того, что это мужчина.

 Неужели Чистильщик - своего рода Робин Гуд, борец с богачами - продался захватчикам чужих гаражей? И даже стал убивать? Прямых улик нет. Но почерк поджигателя-одиночки чувствуется и в последних преступлениях…

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