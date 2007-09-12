Электронный кошелек взяточника

Очень часто взятки берут через посредников, но чтобы им был Интернет – такого в Брянске еще не случалось. Следователь прокуратуры Бежицкого района Брянска Сергей Прусаков рассказал «АН» о столь необычной «высокой технологии» вымогательства.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ Брянского государст­венного технического университета получал взятки за то, чтобы в зачетках по его предметам у студентов были положительные оценки.

Необычный способ получения взятки был придуман в духе времени. Механизм передачи взятки осуществлялся, так сказать, в безопасном режиме – без возможных отпечатков пальцев и меченых купюр. Виртуальные денежки проинструктированные студенты перечисляли на электронный счет в сети Интернет. Реквизиты так называемого электронного кошелька недоросли получали от преподавателя прямо на занятиях, старательно занося их в свои конспекты. Перевод денег через одну из платежных систем Интернета стал условием сдачи зачета. Но даже такой сложный, высокотехнологичный способ передачи взятки не помог преподавателю уйти от ответственности.

Прокурор Бежицкого района Брянска Виктор Орехов говорит, что немало и фактов традиционных способов передачи взяток преподавателям. Самый яркий пример – уголовное дело, заведенное на преподавателя Брянского политехнического колледжа. Ей предъявлено обвинение по 52 (!) эпизодам получения взяток.

Студенты заочного отделения колледжа платили преподавателю за то, что она засчитывала им курсовые работы, ставила оценки за экзамен, но ни курсовых, ни экзаменов не было. Доказано, что заочники заплатили преподавателю 23 400 рублей.

Дисциплина, кстати, называлась «Экономика отрасли», что свидетельствует о том, как у нас строится экономика отрасли

высшего образования.