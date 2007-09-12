Оружие по кличке Девочка

Любопытное уголовное дело рассматривает Калининский суд столицы Башкирии. В грабеже обвиняется 28‑летний мужчина, который использовал в качестве оружия собаку породы ротвейлер. Крупная шестилетняя сука чепрачного окраса по мановению руки хозяина набрасывалась на выбранных им людей и сжимала челюсти на их ногах так, что разрывала в клочья верхнюю одежду, обувь, кожу и впивалась клыками в кости. Пока несчастные находились в болевом шоке, мужчина обыскивал их карманы. Забирал деньги и мобильники. Преступнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»). Обвинители квалифицировали как оружие боевого пса.

ПОМОЩНИК прокурора Калининского района Уфы Эльвира Халитова рассказала, что раскрыть преступление удалось благодаря бдительной гражданке, не испугавшейся злобной собаки. Несмотря на то что псина разорвала на ней сапоги, а злодей отобрал телефон и последние деньги, мужественная дама проследила за злоумышленником и сообщила о нем в опорный пункт милиции. Стражи порядка очень быст­ро задержали грабителя. В карманах хозяина ротвейлера обнаружились чужие телефоны, а брюки и куртка «горе-кинолога» оказались забрызганы кровью собачьих жертв. Дрессировщика опознали все, на кого он вместе с сукой нападал в тот день. Оказалось, что за один вечер они ограбили пять человек.

Как рассказывают пострадавшие, молодой человек сначала просил по-хорошему отдать ему все ценное. Но если жертва артачилась, парень говорил собаке «фас». Как только бандит обогащался, он разворачивался и уходил, а собака тут же отпускала конечности ограбленных и догоняла хозяина.

Эксперт-кинолог считает, что сообщница грабителя легко может перекусывать человеческие кости.

Незадолго до того, как парень занялся грабежами, он сидел за изнасилование. В тюрьме он женился на уфимке, которая познакомилась с суженым по переписке и ждала его из мест лишения свободы почти пять лет. Как только супруг вышел на свободу, он сломал благоверной челюсть. Пока женщина пребывала в клинике, ее муж завел себе новую подружку по кличке Девочка. Как рассказывает супруга, когда она вернулась домой, то обнаружила дома собаку, на ее взгляд, добрую и послушную. Глава семьи не стал рассказывать, где он нашел ротвейлера, но как бы там ни было, Девочка подчинялась своему новому хозяину и исполняла все его команды. После следственных мероприятий женщине вернули собаку, а ее муж вновь оказался в тюрьме. Сейчас дама утверждает, что Девочка погибла, попав под машину, но возможно, что женщина попросту выгнала псину из дома. По крайней мере, на суд супруга не приходит, вероятно, навсегда разочаровавшись в любви по тюремной переписке.