Убийство Анны Политковской раскрыто

27 августа на встрече с Президентом РФ В. Путиным Генпрокурор Ю. Чайка заявил, что «мы серьезно продвинулись в расследовании уголовного дела по факту убийства журналистки Политковской. На сегодняшний день арестованы 10 человек, буквально в ближайшее время им будет предъявлено обвинение в совершении этого тяжкого преступления».

ГЕНПРОКУРОР также сообщил, что заказчик убийства тоже установлен: это некий российский гражданин, который был лично знаком с Политковской. Сейчас он находится за границей, и его усилия «нацелены на дестабилизацию обстановки в стране». На вопрос о том, не зовут ли «российского гражданина, скрывающегося за границей», Борисом Березовским, Чайка отвечать не стал.

К вечеру того же дня опубликованы имена уже 11 фигурантов, арестованных с 15 по 23 августа по подозрению в убийст­ве журналистки, из них три исполнителя кровавой расправы – уроженцы Чечни братья Тамерлан, Джабраил и Ибрагим Махмудовы.

Кроме того, среди подозреваемых названы: Магомед Димельханов, Ахмед Исаев, Сергей Хаджикурбанов, Олег Алимов, Алексей Беркин, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Грачев и Павел Рягузов. Последний – подполковник московского ФСБ, он находился в поле зрения подразделений собственной безопасности ФСБ по подозрению в участии в преступной группе, вымогательстве и превышении служебных полномочий. Остальные – в основном бывшие сотрудники ГУВД Москвы. В милиции сразу же подчеркнули, что «действующих милиционеров среди них нет». Все арестованные содержатся на Петровке, 38. Впрочем, жена одного из них еще надеется отделаться «легким испугом»: «20 августа Ахмед Исаев сам пришел на Петровку, где его сразу же задержали. Из СИЗО муж передал мне записку, где обещает скоро вернуться домой», – надеется его жена. По ее мнению, Исаев всего лишь помог знакомому чеченцу оформить автомобиль. Он не мог даже предположить, что на этой машине потом поедут убивать Политковскую.

При этом у задержанных было своеобразное «разделение труда». Если чеченцы занимались исполнением убийст­ва, то сотрудники МВД и ФСБ – предварительно отслеживали пути передвижения Полит­ковской. «За несколько недель до убийст­ва пятеро офицеров правоохранительных органов выследили Политковскую и собрали информацию о ее передвижениях. Затем они организовали убийство», – рассказал Ю. Чайка. Десяти подозреваемым уже предъявлены обвинения.