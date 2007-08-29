Тамбовские покидают Неву
В Петербурге провели арест века
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Валерий СОСЛОВЦЕВ, ИД «Оперативное прикрытие», специально для «Аргументов неделi» ]
Владимира Барсукова задержали 22 августа. Операция федеральных силовиков оставалась тайной даже для питерских коллег в погонах. Сотрудники Генеральной прокуратуры при поддержке спецназа в количестве трехсот человек прибыли на его захват на двух спецсамолетах прямо из Москвы. Впрочем, ничего необычного в этом нет.
То, что Владимир Сергеевич (именно так – по имени-отчеству принято называть авторитетного предпринимателя) имеет прочные контакты на уровне генералов различных ведомств, знают, наверное, даже интеллигентные бабушки в петербургских дворах-колодцах. Порой казалось даже, что Барсуков за последние пятнадцать лет превратился в один из символов Северной столицы, став чем-то похожим на Медного всадника. Только в современном обличье и живого.
КОГДА-ТО этого человека называли более емко – Кум. Ему приписывали лидерство едва ли не самой жестокой и многочисленной организованной преступной группировки – «тамбовской». С середины девяностых «тамбовцы» поработили город. Этому немало способствовали и книги о бандитском Петербурге, где ярко описывалось влияние братков, которые «спасают коммерсантов от разного рода криминальных инородцев».
История Владимира Кумарина – продолжение американской мечты в реалиях России. Сельский парень из тамбовского села после службы в армии отправился покорять Ленинград. Поступил во второстепенный вуз, и поскольку занимался спортом, то успешно применил свои навыки на поприще вышибалы в кабаках. А затем страна вступила в период всеобщей вакханалии.
Справедливости ради заметим, лидерские черты Владимира Кумарина смогли реализоваться в полной мере. Он успел дважды побывать под судом. Чудом выжил после покушения в 1994 г., потеряв правую руку. Спустя год вернулся, собрал растерявшихся было парней в спортивных костюмах и малиновых пиджаках и отправился устанавливать контроль над энергоносителями.
Бензин и мясо на крови
В ТЕЧЕНИЕ короткого времени Куму удалось практически подмять под себя торговцев топливом. Единственным неподконтрольным бизнесменом оставался Павел Капыш, владелец более пятидесяти предприятий различного профиля, распространивший свое влияние на регионы Северо-Запада. В июле 1999 г. несговорчивый бизнесмен был расстрелян из гранатометов прямо в центре Петербурга. Хотя знающие люди говорили, что проблема может крыться и в сложных взаимоотношениях между Павлом Капышем и главой ЛУКойла Вагитом Алекперовым. Тот будто бы хотел закрепиться на местном топливном рынке. Но после трагического инцидента расстановка сил среди бензиновых воротил резко поменялась.
Основным игроком стала Петербургская топливная компания, к которой Владимир Кумарин имел непосредственное отношение. Странным образом под контроль ПТК сначала перешли активы Павла Капыша в Пскове, а затем и в Новгороде. Тогда же случился и передел на региональном рынке торговли мясопродуктами. В результате нескольких стычек конкурентное преимущество закрепилось за комбинатом «Парнас-М».
Владимир Кумарин поменял фамилию на Барсуков (девичья по матери), публично выпорол в средствах массовой информации милицейского генерала Анатолия Пониделко, посмевшего обвинить авторитетного предпринимателя в криминальном прошлом, а затем и вовсе стал помощником депутата Государственной Думы Александра Невзорова.
Дальше – во власть
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ Владимира Сергеевича дошла до того, что ему выделили персональный кабинет в здании правительства Ленинградской области. Удивительно, как только он не успел стать Почетным жителем Петербурга?
Отношения же с городской властью обострились у Владимира Барсукова после прихода в Смольный Валентины Матвиенко. Несмотря на то что и Анатолий Собчак, и Владимир Яковлев предпочитали мириться с присутствием параллельного лидера, новый градоначальник по-женски не могла стерпеть второго хозяина на кухне. «Тамбовцев» начали потихоньку поджимать. Тем не менее большинство сложных вопросов по-прежнему решались не без участия Владимира Барсукова. Достаточно вспомнить прошлогодний сентябрьский рейд Сулима Ямадаева на мясоперерабатывающий комбинат «Самсон». Тогда чеченские спецназовцы попытались силой отобрать предприятие у своих земляков в пользу представителей другого тейпа.
О кремлевских возможностях г-на Барсукова в городе ходили легенды. Ему приписывали едва ли не родство с Владимиром Путиным. И хотя эта версия является полным бредом, выдвиженцы Владимира Сергеевича отметились на должностях главных федеральных инспекторов, руководителей региональных силовых структур, вице-губернаторов и прочих государевых людей.
Погорел вечный лидер на рейдерских захватах. В мае прошлого года в Северной столице было совершено вооруженное нападение на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева. В прошлом – одного из легендарных в криминальных кругах братьев Васильевых, которые могли вполне померяться силой с кумаринской братвой. Стоимость терминала, по некоторым данным, составляет порядка 600 млн. долларов. Сложно сказать, почему Барсукову изменила обычная осторожность, но спустя несколько месяцев после автоматной стрельбы правоохранительные органы задержали непосредственных исполнителей заказа – братьев Михалевых, которые начали давать признательные показания.
Сбежать не дали
В ХОДЕ следствия всплыли многочисленные факты причастности «тамбовцев» к переделу собственности и объектов недвижимости. Подчас желание завладеть имуществом затмевало разум. Возможно, именно этим объясняется расстрел Сергея Васильева в духе девяностых годов, когда бандитские бригады вырастали в мощную империю Кума. На сегодняшний день более тридцати «тамбовцев», подозреваемые в рейдерских захватах, взяты под стражу.
Однако, как свидетельствуют осведомленные источники, нынешний арест можно отчасти расценивать как наведение жесткого порядка перед выборами в Государственную Думу. Судите сами, компрометирующего материала на Владимира Барсукова хватало с лихвой еще почти год назад. А весной этого года в высоких кабинетах авторитетного предпринимателя предупредили о готовящихся проблемах, предложив уехать за рубеж.
Владимир Сергеевич внял просьбам подконтрольных «генералов». Как рассказал источник в спецслужбах, на начало сентября Барсуков якобы приобрел билет до Берлина. Не исключено, перебравшись в Германию, он начал бы продавать свои активы крупным государственным структурам. Скажем, к многочисленным АЗС Петербургской топливной компании давно приценивались нефтяные концерны. Недавно местным игроком всерьез заинтересовались в «Роснефти».
Почему негласному хозяину города не позволили тихо уехать восвояси? Какие потрясения и переделы могут в скором времени ожидать Петербург? Развалится ли «тамбовская» империя на удельные княжества, как уже бывало во время отсидки ее лидера? Не имея ответов на эти вопросы, немало петербургских бизнесменов пребывает в растерянности – рушатся устойчивые взаимосвязи.
Вывод из этой истории простой. Взявшись за Барсукова-Кумарина, власть четко обозначила свою позицию; простить могут многое, еще больше – не заметить. При непременном условии – жить под непререкаемым главенством государственной власти.
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