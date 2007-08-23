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Земля – налево

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Николай ВОЛКОВ  ]

Земля – налево

 Любому землевладельцу ясно: если купил участок, зарегистрировал и исправно платишь налоги – значит, земля у тебя есть. Но, приехав однажды навестить свои незастроенные сотки, можно вдруг обнаружить, что земли нет. То есть она никуда не делась, но на ней уже стоит какой-то дом, и посторонние люди с бумагами в руках утверждают, что они теперь тут хозяева.

 ТАК случилось с Юрием Поповым. Еще в 1999 г. он стал владельцем 12 соток в ближнем Подмосковье, но строиться пока не собирался. Добросовестный налогоплательщик, в этом году он почему-то не получил квитка из налоговой – и поехал разбираться. Смотрит – а его участок уже размежеван надвое, и посредине стоит практически достроенный дом с выходами на обе части. По бумагам выходило, что сам Юрий Леонидович дал доверенность на продажу земли, ее купил некто Миронов, а потом перепродал.

 «Вот только доверенности никому отец не давал, – рассказывает дочь Юрия Татьяна Белова. – В тот день, когда она была составлена нотариусом в Москве, отец вообще находился в Рязанской области, и тому есть свидетели. Оригинала этой доверенности мы не видели. Земля была у отца в двух километрах от Москвы, до метро можно пешком дойти, все коммуникации есть. Рыночная стоимость участка – порядка 200 тыс. долларов. Мошенничество в особо крупных размерах! Именно по такой статье мы добились в начале мая возбуждения уголовного дела №105830, которое ведет следственное управление при мытищинском УВД. Гражданский суд наложил арест на участок, с ним запрещены любые действия, в том числе и строительство. Но до сих пор никто не допрошен, хотя людей, так поступивших с отцом, не надо искать. Папа был знаком с Владимиром Рубцовым, на которого выписана фиктивная доверенность, и «покупателем» Мироновым. Мы передали в органы все их координаты, но следствие что-то пока не торопится».

 Казалось бы, человек пишет заявление, что его обокрали. Возбуждается уголовное дело. По закону не дольше двух месяцев (в исключительных случаях – три) ведется предварительное расследование. Но у следователя «50 дел на руках», и все, что пока сделано, – Мытищинский отдел ОБЭП изъял документы из Регистрационной палаты, т.е. с 5 мая по настоящее время следователем не сделано ничего.

 В деле фигурируют одни ксерокопии. Подлинников доверенностей в Регистрационной палате не сохраняют – и не обязаны. Точно так же, как не обязаны нотариусы под микроскопом обследовать предъявленный паспорт – не поддельный ли? Нет по закону и отчетности перед доверителем: если я якобы тебе доверенность выписал, ты участок продал. Где деньги от продажи? Несовершенство законодательства дает мошенникам свободу, и они ею пользуются – в особо крупных размерах.

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